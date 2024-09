HEA TEADA | Elukindlustus aitab nii surma kui ka töövõimetuse korral. Kui suurest summast aga piisab?

ERGO elu- ja ravikindlustuse portfelli juht Anneli Brandt sõnab, et traditsiooniline elukindlustus seostub enamasti hüvitusega, mis makstakse soodustatud isikule välja kindlustatud isiku surma korral. „Vähem teatakse, et elukindlustuskaitsele on võimalik juurde lisada ka teisi kindlustuskaitseid. Näiteks saab valida vähikindlustuse, kriitiliste haiguste kindlustuse, puuduva töövõime kindlustuse ja õnnetusjuhtumi kindlustuse, mis aitavad perel rahaliselt toime tulla, kui üht pereliiget peaks tabama raske terviserike või haigus,“ selgitab ta.

Swedbanki elukindlustuse valdkonnajuht Eleriin Reinmann kõneleb, et tihtipeale jäetakse elu kindlustamata, kuna arvatakse, et see on kallis, kuid elu tasub kindlustada juba noore ja tervena, kuna vanuse kasvades tekib enamasti rohkem tervisemuresid ning ka olukordi, kus elukindlustus võib abiks olla.