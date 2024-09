Börsifirma Modera sai võlakirjapakkumises raha kokku

Modera soovis kaasata 1,2-1,5 miljonit eurot, pakkudes kolmeaastastele tagamata võlakirjadele 11% intressi aastas. See tähendab, et miinimummaht märgiti 1,8-kordselt ning maksimummaht 1,4-kordselt üle. Tulenevalt piisavast huvist otsustas ettevõte emiteerida kokku 1,5 miljoni euro eest võlakirju. Ühe võlakirja nimiväärtus on 500 eurot.