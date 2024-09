Soome riiklik energiafirma hoiatab röögatute elektrihindade eest

Gasum hoiatab, et Soome elektriturul on nädala lõpus oodata erakordselt kõrgeid ja raskesti prognoositavaid hindu. Soome riikliku energiafirma prognoosi järgi saabub esimene kriitilisem hetk neljapäeva õhtul, mil Soome tuuleenergia tootmine väheneb kolmapäeva õhtuga võrreldes ca 2000 megavati võrra. Gasumi prognoosmudeli alusel tähendab see näiteks, et neljapäeva õhtul kella 19–20 vahel jääb Soomet 1000-eurosest elektrihinnast lahutama vaid ca 400 megavati olemasolu, mida on üle 8000-megavatise tarbimise juures äärmiselt vähe.