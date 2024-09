Läti laenufirma Eleving Group plaanib teha IPO nii Riia kui Frankfurdi börsil

Kavandatud IPO hõlmab põhiliselt Eleving Groupi lihtaktsiate pakkumist ja olemasolevate aktsiate võimalikku müüki pakkumise suurendamisvõimalusena. Aktsiad on kättesaadavad jaeinvestoritele Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal avaliku pakkumisena ning Euroopa kvalifitseerunud institutsionaalsetele investoritele erainvesteeringuna.

„Oleme kindlad, et IPO kaudu täiendavalt kaasatud vahendid võimaldavad ettevõttel saavutada oma eesmärke ja jätkata edukalt oma ülemaailmset laienemist. Investoritel on võimalik investeerida tugevalt juhitud, väga kasumlikku ja edukalt kasvavasse ettevõttesse, mille eesmärk on maksta dividende kaks korda aastas väljamaksemääraga üle 50%,“ ütles Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius pressiteates.