Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muudatuse, mis peaks elektri hinda alla tooma

„Praegu peavad ettevõtted maksma salvestatud elektri eest tasusid mitu korda. Muudatused aitavad ettevõtete kulusid oluliselt vähendada. Suuremate salvestite puhul võib see tähendada aastas enam kui 3 miljonit eurot säästu. See muudab salvestamise kasumlikumaks ja avab uusi investeerimisvõimalusi,“ ütleb kliimaminister Yoko Alender. „Tarbijale toovad muudatused kindluse, et elektri hind on tulevikus madal ja stabiilne.“