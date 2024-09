Valgas tegutsev jalatsivabrik koondab üle 20 töötaja

Jalatsivabrik kannab nime OÜ MoonTTM ja see asutati 2008. aastal. Ettevõte valmistab jalatsipealseid ja jalatseid kolmele Soome firmale ja ortopeedilisi sandaale ühele Eesti firmale.

„2012. aastal alustasime oma mudelite väljatöötamist ja tootmist, mida müüme KLAANI nime all. Arendamisel on uusi mudeleid, millele otsime suuremat turgu ka Eestis,“ kirjutab firma majandusaastaaruandes.

Eelmine aasta teenis OÜ MoonTTM 599 913 eurot müügitulu, mis on võrreldes tunamullusega 7% kasv. Kasumisse jäädi napilt – vaid 1926 euroga. 2022. aastal ei suutnud firma aga kasumisse jääda ning lõpetas aasta 143 339 eurose kahjumiga. Soome müüs OÜ MoonTTM mullu 315 149 euro eest jalatseid.

Äriregistri andmetel töötas ettevõttes eelmine aasta veel 32 töötajat, kuid koondamiste tõttu on see arv vähenenud nüüdseks vaid neljale. Koondamise põhjus peitub töötukassa andmeil töömahu vähenemises.

Ettevõtte juhatuse liige Margit Kõiv sõnas Delfi Ärilehele, et kuna firma omanik on soomlane, siis ei ole hetkel veel teada, mis ettevõttest edasi saab, sest lõppotsuse langetab siiski omanik. „Loodame, et kõik selgub lähiajal,“ jäi Kõiv napisõnaliseks.