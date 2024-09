Rail Baltic Estonia sõlmis lepingu trassi ühe kõige eripärasema lõigu ehitamiseks

„Rail Baltica projekt ei ole pelgalt transpordi infrastruktuur – see on Eesti tulevikuühendus Euroopaga,“ ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets. „Meie eesmärk on pakkuda tänapäevast, turvalist ja loodussõbralikku raudteed, mis teenib nii inimesi kui ka keskkonda. Astusime täna veel 9,2 kilomeetrit lähemale sellele eesmärgisaavutamisele.“

Ta lisas, et sihiks on jõuda sel aastal Rail Baltica 213 kilomeetri pikkuse Eesti põhitrassi ehituse ja lepinguteni vähemalt kolmandiku ehk 70 kilomeetri osas – tänaseks on Rail Baltica Eesti osa põhitrassist lepingutega kaetud või juba ehituses 65 kilomeetrit.

Lõik on ehituslikult üks eripärasemaid – see on ainus osa trassist, kus rong sõidab süvendis, tervelt viie kilomeetri ulatuses. Süvend meenutab Lasnamäe kanalit, kus kahel pool teed kõrguvad looduslikud paekiviseinad. Raudtee kulgeb süvendis, mille laius jääb 55 ja 75 meetri vahele ning kõige sügavam koht maapinnast rööbasteni on 10 meetrit.

Oluline samm rohelisema transpordi suunas

9,2 kilomeetri pikkuse põhitrassi lõigu ehitus maksab 70,8 miljonit eurot ning selle rajavad ühispakkumisega hanke võitnud OÜ Verston ja OÜ Järelpinge Inseneribüroo.

Verstoni jaoks on täna sõlmitud leping neljas Rail Baltica põhitrassi lõigu leping. Ettevõtte juhi Veiko Veskimäe sõnul nõuab Rail Baltica valmimine kõikide poolte väga tihedat koostööd. „Töövõtjana oleme pühendunud lahenduste leidmisele, sest nii mastaapse ehitusprojekti puhul on selge, et asjad ei lähe kunagi iseenesest lihtsalt. Ühise eesmärgi saavutamiseks vajame kõikide poolte nutikust, osavõtlikkust ja siirast soovi ka kõige keerulisemates olukordades parimaid lahendusi leida,“ rõhutas Veskimäe. „Oluline on, et projekti valmides oleksid rahul nii inimesed kui ka loodus, ning sünniksid lahendused, mis arvestavad mõlema vajadusi.“