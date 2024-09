KUULA | Ärilainel: millises seisus on Eesti majandus ja mis saab edasi?

Ei ole saladus, et Eesti majandus on täna kehvas seisus. Peamiseks olukorra põhjustajaks peavad saatekülalised tähtsate otsuste edasilükkamist ning lühiajalist vaadet. Ei mõelda sellele, mis riigi majandusele pikas perspektiivis kasu tooks, mis võiks olla Eesti riigi eelised maailmaturul ning kuidas hoida raha oma riigis.

Juttu tuleb ka maksupoliitikast ja selle ettearvamatusest: „Siseriiklik maksupoliitika on teadmata ja ootamatu. Pensionisüsteem on ebastabiilne ning tervishoid, haridus jt sotsiaalvaldkonnad on alarahastatud ehk suured probleemid on käsitlemata,“ arutavad saatekülalised meie majanduse ankruteemade üle.