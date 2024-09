Läti soovib keelata töövestlustel vene keele oskuse kohta küsimise

Kuigi tööandjad peavad juba praegu põhjendama, miks nad nõuavad töötajatelt vene või mõne muu võõrkeele oskust, näitab Dzintarsi sõnul praktika, et praegune seadus siiski ei tööta. "See on pigem abstraktne kui praktiline,“ leidis ta.

Kokkuvõttes ongi mõte seega muuta sõnastus senisest karmimaks. Nii näiteks saaks sätestada, et vene keelt peab oskama tõlk, filoloog vms ning et võõrkeele oskus ei ole vajalik, kui töö on seotud kaupade tootmise, teenuste osutamise või muu tegevusega Läti siseturul.

Läti keele tugevdamist tööturul toetavad ka tööandjaid ja töötajaid esindavad organisatsioonid. „Oleme selle nimel töötanud terve aasta ja kohtunud kõigi osapooltega - leidmaks nii tööandjate kui ka ametiühingutega see kompromiss, et võõrkeelt ei saa nõuda, kui see pole töö iseloomu tõttu vajalik. Kõik osalised on rahul, sealhulgas taotlejad. Seega arvan, et see on edukalt lõpule viidud,“ lisas sotsiaalministeeriumi parlamendisekretär Reinis Uzulnieks.