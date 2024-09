REPORTAAŽ | Lätlaste saladus Kirjaneni tehase riiki meelitamiseks: muuda seadusi, reguleeri vähem ja paku ideaalset asukohta

700 miljonit eurot ei ole väike summa. Kurb tõsiasi on, et juba pikalt pole Eestisse ühtegi sellises mahus suurinvesteeringut tehtud. Mitmed kohalike ja välismaiste ettevõtjate miljardiprojektid on küll lähiaastatel plaanis, aga kas nad ka realiseeruvad, näitab aeg. Ligi 700 miljonit eurot läheb aga maksma suurtööstur Raul Kirjaneni (48) eestvedamisel rajatav uudse tehnoloogiaga puidu väärindamise tehas Fibenol. Praeguseks on juba ka selge, et vähemalt esimene suurem tehas rajatakse Lätti.