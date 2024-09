Konkurentsiamet: Enefit Power ei ole põlevkiviturul oma valitsevat seisundit kuritarvitanud

Enefitil ja Viru Keemia Grupp AS-il (VKG) on Uus-Kiviõli kaeveväljal kõrvuti kaevandused, kus kehtivate keskkonnalubade põhjal on Enefitil lubatud kaevandada põlevkivi neli miljonit tonni aastas ja VKG-l kaks miljonit tonni aastas. Enefitil ei ole seni olnud vaja asuda Uus-Kiviõlis kaevandama. VKG Uus-Kiviõli keskkonnaloale on lisatud tingimus, et VKG tohib kaevandada oma Uus-Kiviõli kaevanduse poolelt viis miljonit tonni põlevkivi aastas, kuni Enefit ei kaevanda enda poolelt. Selline tingimus on lisatud seetõttu, et Uus-Kiviõli kaeveväljale kehtib ühine keskkonnamõjude hinnang, mis ei luba sealt summaarselt kaevandada rohkem kui kuus miljonit tonni põlevkivi aastas.

VKG soovis, et nimetatud tingimus kustutataks, et VKG-l oleks kindlalt ja püsivalt õigus kaevandada viis miljonit tonni aastas. Enefiti mittenõustumist luges VKG turgu valitseva seisundi kuritarvitamiseks.

Enefiti käes on 75% turust

Konkurentsiamet tuvastas menetluse käigus, et Enefitil on turgu valitsev seisund, kuivõrd keskkonnaministeeriumi 10.08.2009 käskkirjaga nr 1319 on Enefitile määratud 75% põlevkivi aastasest kaevemahust Eestis ehk 75% turust. Lisaks esinevad regulatiivsed, sh maapõueseadusest tulenevad tõkked, mistõttu on uutel ettevõtjatel Eesti põlevkivi kaubaturule võimatu siseneda ning kaubaturul juba tegutsevatel ettevõtjatel ei ole võimalik oma tegevust laiendada. Enefiti turupositsioon on tugev ja tema turuosa on püsiv.

Konkurentsiamet jõudis järeldusele, et Enefit ei kuritarvita oma turgu valitsevat seisundit põlevkivi kaubaturul, kuna praegu on VKG-le tagatud kaevemaht viis miljonit tonni aastas Uus-Kiviõli kaeveväljalt. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine esineks sellisel juhul, kui Enefit ise ei vajaks täiendavat põlevkivi, aga hakkaks minimaalses mahus kaevandama, takistades seeläbi VKG-l põlevkivi kaevandada.