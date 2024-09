Taavi Madiberki Frankenburg Technologies kaasas strateegilise investorina Kuldar Väärsi

Investeeringu eesmärk on kiirendada Frankenburgi raketisüsteemide arendust ja tootmise alustamist.

„Euroopas on vähe inimesi nagu Kuldar, kes on suutnud nullist üles ehitada eduka militaarvaldkonna süvatehnoloogia ettevõtte. Tema kogemused uue tehnoloogia kliendini viimisel, tootmise ülesehitamisel ja rahvusvahelisel müügil sobivad suurepäraselt Frankenburgi ambitsioonidega,“ ütles Frankenburg Technologiesi kaasasutaja Taavi Madiberk .

„Olen töötanud kaitsetehnoloogia valdkonnas üle kümne aasta ja Frankenburgi missioon, tehnoloogia ning masstootmise konkurentsieelis on tõeliselt unikaalsed. Kaitsetööstus on tervikuna murrangulise arengu veerel ning Frankenburgil on potentsiaali saavutada raketitehnoloogias sama, mis SpaceX kosmosestartide valdkonnas,“ ütles Väärsi.