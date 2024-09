Hepsor ehitab Torontosse kõrghoone, mille jaoks plaanitakse kaasata ka Eesti investoritelt raha

Hepsor kirjeldab börsiteates, et arendusalale planeeritakse kahe torniga rendikorteritega kõrghoonet, mis aitaks leevendada Toronto üha kasvavat elamispindade puudust. High Parki arendus on järjekorras neljas analoogne arendus Torontos, milles Hepsor viimase 18 kuu jooksul positsiooni on võtnud. Samas on High Park esimene, kuhu Hepsor plaanib lisaks omavahenditele kaasata ka Eesti erakapitaliinvestorite raha. Hepsori juht Henri Laks täpsustas Ärilehele, et järgneva kahe projekti jaoks Torontos plaanitakse kaasata kapitali kinnise pakkumisega.