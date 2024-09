Eestlased lõid platvormi, mille kaudu on võimalik leida odavaim võimalik tele- ja mobiilipakett

Keerulises majandusolukorras proovivad inimesed hoida kokku kõikjalt, kus vähegi annab. Üks võimalik kokkuhoiukoht on erinevate teenuste pealt, püüdes leida senisest soodsam variant. Et aga inimene ei peaks üksipulgi kõikvõimalikke pakkumisi läbi vaatama, on eestlased loonud abistava veebisaidi minuteenus.ee.

„Igal firmal on oma paketid ja hinnapoliitika. Kõiki uurida ja läbi helistada on väga töömahuks. Meie ettekujutus on, et kui kirjeldada operaatoritele täpselt ja konkreetselt, mida ma soovin, ühel interneti vormil (nii öelda diivanilt tõusmata mobiiliga), siis ma saan personaalse ning parima pakkumise operaatoritelt just minu jaoks. See oli läbiv idee, mida soovisime teostada,“ selgitas idee tagamaid üks veebisaidi loojatest.

Veebilehekülg asutati tegelikult juba aastal 2017. Sellest ajast peale on nende populaarsus aga aina kasvanud, teenust on tänaseks kasutatud tuhandeid kordi. „Septembris tehti näiteks viie päeva jooksul üle 100 päringu,“ rääkis ta.

Nende sõnul võib võimaluste üle kontrollimine tuua nii rahalise võidu, aga ka just sellise paketi, mida sul ka päriselt vaja on. „Kui inimesel on peres näiteks neli mobiili ja saab meie kaudu pakkumise, mis vähendab teenustasusid numbri kohta näiteks viis eurot, siis on aastane võit juba 120 eurot. Samas kui inimene saab lahenduse, millega ta on rahul ja mida vajab, siis rahaline võit ei ole alati kõige tähtsam,“ sõnas asutaja.

Ettevõte teenuse eest kliendilt raha ei küsi, ärimudel toimib reklaami ja toetuste näol. Samas ei eita nad, et võivad kunagi teenuse kellelegi teisele maha müüa. „Kui on piisavalt hea pakkumine, siis on alati võimalus müüa firma uuele omanikule,“ lisas ta.

Geenius proovis teenust ise järele Väljaanne Geenius pani oma paketivõimalused mullu ka ise proovile. Ajakirjanikul oli Tele 2 pakutav piiramatu pakett, mis sisaldab Eesti piires piiramatut interneti, kõnesid Eestist ELi 200 minuti jagu, SMSe ja MMSe piiramatult ning ELi rändlust kogumahuga 25 GB (sealjuures kõned ja sõnumid taaskord piiramatud). Paketi hind soodustusega 12 euro (tavahind 20 eurot). Kokkuvõttes leidsid nad, et saadud pakkumised polnud sugugi pahad. Näiteks Telia 24 kuu soodustusega tulnuks küll 50 senti rohkem juurde maksta, kuid sisaldaks suuremat internetimahtu (28GB) välisriikides. Täishind oli Telial küll kallim, seega tuleks kliendil kaaluda, kui palju tal on vaja välisriikides internetti kasutada. Lugu saab pikemalt lugeda siit.