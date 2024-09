Teises kvartalis kasvas bussisõitjate arv rahvusvahelistel vedudel, siseriiklikel liinidel aga hoopis vähenes

Statistikaameti energia, transpordi, IT ja majutusstatistika tiimijuht Piret Pukk ütles, et teises kvartalis tehti taas suurem osa sõitudest linnaliinidel, kus busside, trammide ja trollibussidega sõitjaid oli kokku 39,4 miljonit. „Trammide ja trollidega kokku tehti sõite 9% vähem. Põhjuseks ilmselt see, et mitmed Tallinna trammiliinid olid Vanasadama liini ja Tondi ülesõidu ehitustööde tõttu lühendatud marsruudiga või ei sõitnud üldse. Bussidega sõideti 32,8 miljonil korral ja sõitjate arv linnaliinidel kasvas eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 1% võrra,“ täpsustas Pukk.