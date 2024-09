Uuring: iga neljas eestlane on viimase aasta jooksul igapäevakulude katteks laenu võtnud

Uuringu kohaselt tunneb 84% vastanutest, et nende ostujõud on viimase aasta jooksul vähenenud ja enam kui pooled kinnitavad, et on hakanud oma kulutusi hoolikamalt jälgima. „Nende inimeste osakaal, kes on pidanud viimase aasta jooksul paljustki loobuma, on aastaga kasvanud enam kui kümnendiku võrra ning ulatub nüüd 28%-ni kõigist vastanutest,“ selgitas võlgade menetlemisega tegeleva ettevõtte GS Core’i juht Sofia Kirsimaa ning lisas, et viimase aastaga on tõusnud ka nende inimeste arv, kellel on raskusi arvete õigeaegse tasumisega.

Uuringust selgus, et iga viies inimene on viimase aasta jooksul rahaliste vahendite puudumise tõttu ületanud arvete tasumise maksetähtaega ning enam kui pooled neist on maksetega hilinenud korduvalt. „See, et pea neljandik inimestest on pidanud igapäevaste kulutuste jaoks laenu võtma, ei ole kindlasti hea märk. Veelgi tõsisem on olukord 5% jaoks kõigist vastanutest, sest nad on enda kinnitusel raskustes igapäevaste kulude katmiseks võetud laenude tagasimaksmisega,“ rääkis Sofia Kirsimaa.

Tema sõnul inimeste majanduslik ebakindlus praeguses olukorras kasvab ning märkimisväärne osa vastanutest kardab, et ei suuda tuleva aasta jooksul oma rahalisi kohustusi täita. Uuringust selgus, et veerand vastanutest arvavad või on lausa kindlad, et satuvad järgmisel aastal rahalistesse raskustesse.

„Kõige rohkem muretsevad oma toimetuleku pärast 60–74-aastased, kellest ainult 9% on täiesti kindlad, et suudavad oma igapäevaste rahaliste kohustustega edukalt hakkama saada. See on suur langus võrreldes eelmise aastaga, mil selles vanusegrupis olid oma toimetulekus kindlad 19% vastanutest,“ rääkis Kirsimaa.

Samas on 40-49-aastased enesekindlamad kui aasta tagasi – 12% vastanutest on täiesti kindlad, et saavad oma rahaliste kohustustega edukalt hakkama, eelmisel aastal olid see näitaja 10%.