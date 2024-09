FOTOD ja VIDEOD | Eestlaste Fibenol liitub Lätis paljude endale maailmas nime teinud tööstusettevõtetega

Möödunud nädala reedel Valmieras kohapeal käies said Delfi Ärilehe ajakirjanikud teada, et Valmiera kujul on tegu Läti tööstuskeskusega, mis sai tugeva tööstuslinnana tuntuks juba nõukogude ajal. „Põhimõtteliselt kõik need ettevõtted, mis siis tegutsesid, tegutsevad tänaseni. Ainult üks neist, lihatööstus, läks 2009. aastal pankrotti,“ rääkis Valmiera piirkonna omavalitsusjuht Jānis Baiks. Nüüdseks on aga sellele alale, kus lihatööstus kunagi tegutses, rajatud linna esimene väiksemamõõtmeline tööstuspark, kuhu on just viimastel aastatel mitu suurt ja strateegiliselt tähtsat ettevõtet sisse kolinud.