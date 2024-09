Lelle alevikus avab uksed Meie toidukaupade kogukonnapood

Uus kauplusehoone asub riigiteede ristmikul Tallinna-Rapla-Türi maantee ääres nähtavas ja hästi ligipääsetavas kohas. Mugavat juurdepääsu aitavad saavutada kergliiklusteed. Kogukonnapood hakkab teenindama nii Lelle alevikus ja ümbruskonnas elavaid inimesi kui ka külalisi ning möödasõitjaid.

Spetsiaalselt kaupluseks projekteeritud energiatõhus, avar ja nägus hoone pakub võrreldes senise vanasse pisikesse majja kohandatud Lelle poega nüüdisaegseid ja mugavaid ostuvõimalusi ning ka mitmekesisemat kaubavalikut.

Uue kaupluse rajamisel on samuti regionaalpoliitiline mõõde, sest see aitab kaasa 300 elanikuga Lelle aleviku ning piirkonna elujõulisusele, uute töökohtade tekkimisele ja valla majanduselu arendamisele.

„Loodame väga, et nüüdisaegse uue kogukonnakaupluse võtavad omaks nii senised Lelle Meie toidupoe kliendid kui ka uued külastajad – oleme tänulikud teile kõigile. Samuti täname Kehtna vallavalitsust suurepärase koostöö ja toetuse eest uue poe rajamisel,“ sõnas Meie toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee. „Meie toidupoe eesmärk on pakkuda kõige populaarsemaid tooteid soodsate hindadega ning teha kõik selleks, et iga poekülastaja tunneks, et ta on oodatud.“

Kehtna vallavanem Tanel Viks: „Lelle kogukond on oodanud uut toidupoodi juba mõnda aega ning meil on hea meel, et see lõpuks teoks saab. See muudab igapäevased ostud palju mugavamaks ja soodustab väikese aleviku elavnemist.“

Lelle poe ehitusalune pind on 539m2, poe rajamise investeering ulatub 0,8 miljoni euroni. Uus kauplushoone kavandati keskkonda sobituva ehitisena, mille puhul on välisviimistluses kasutatud looduslikke materjale – puitu ja kivi. Hoone ehitaja on Meie toidukaupade pikaajaline koostööpartner KK Grupp OÜ.

Meie toiduainete jaekett on sel aastal avanud uued kauplusehooned Randveres ja Loksal. Septembri teises pooles asume Meie toidukaupade egiidi all kauplema ka Ardu poehoones. Selle aasta hilissügisel on plaanis avada uus poehoone Rakveres, samuti valmib sügisel uus kaubaladu Tapal.