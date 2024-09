Kodumaised pangad valitsuse kannapööret heaks ei kiida. „Selgelt kõige halvem ja kulukam valik“

Eesti kaubandus-tööstuskoda ja Eesti tööandjate keskliit tegid eelmisel reedel valitsusele ettepaneku loobuda ettevõtete kasumimaksust ning korjata selle asemel ajutist riigilõivu. Nüüd ongi valitsus teinud kannapöörde ja hakanud 2%-lise kasumimaksu asemel rääkima hoopis ettevõtete varamaksust. See tähendab, et 10 000-eurose varaga ettevõte peaks maksma aastas riigilõivu 15 eurot. Firma, kelle varade maht on aga üle miljardi, peaks liitude arvutuste kohaselt tasuma 3,8 miljonit aastas.