Euroopa Keskpank langetas pärast vahepealset pausi taas intressimäärasid, kuid tavatul viisil

Euroopa Keskpanga nõukogu alustas intressilangetuste tsüklit tänavu juunis, kui kolme EKP baasintressimäära langetati 25 baaspunkti ehk 0,25% võrra. Täna toimunud istungil tehti aga erisus, langetades hoiustamise püsivõimaluse intressimäära sama palju kui eelnevalt, kuid kahte teist intressimäära langetati 0,6% võrra. Kõige tähtsam neist on hoiustamise püsivõimaluse intressimäär, mis on instrument, mille kaudu EKP nõukogu juhib rahapoliitika kurssi.

Bloomberg kirjutab, et selline tehniline samm on küll üsnagi tavatu, kuid see pole üllatav otsus, kuivõrd see oli juba pool aastat ette teada. Selle eesmärk on vähendada erinevate intressimäärade vahet ning soodustada keskpanga võlakirjaportfelli kokku tõmbamist. Väljaanne tõdeb, et ilmselt ei tohiks sellel siiski olla kohest mõju ei finantsturgudele ega majandusele.

See tähendab, et alates 18. septembrist on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär 3,65%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 3,9% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 3,5%.

Keskpank märgib teates, et tuginedes EKP nõukogu ajakohastatud hinnangule inflatsiooniväljavaate, alusinflatsiooni dünaamika ja rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususe kohta, on praegu asjakohane astuda järjekordne samm rahapoliitika piirava kursi leevendamisel.

Nii tõdetakse, et hiljutised inflatsiooniandmed on olnud üldjoontes ootuspärased ja EKP ekspertide värskeim ettevaade kinnitab eelnevat inflatsiooniväljavaadet. Nende prognooside kohaselt peaks keskmine koguinflatsioon olema 2024. aastal 2,5%, 2025. aastal 2,2% ja 2026. aastal 1,9%, mis vastab juunikuise ettevaate prognoosile. Inflatsioon peaks käesoleva aasta lõpu poole taas kiirenema osaliselt seetõttu, et energiahindade varasem järsk langus jääb aastase inflatsioonimäära arvutamisest välja. Seejärel peaks inflatsioon alanema järgmise aasta teisel poolel keskpanga sihteesmärgi poole.