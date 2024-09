Kalda sõnul on praegu ettevõtjana tulevikku väga keeruline prognoosida. Keegi ei tea valitsuse samme ette, räägib ta. „Vanasti saime vähemalt pool aastat ette plaane teha, nüüd ei tea isegi seda, mis järgmine kuu toob. Meile toob edu see, kui linnas on rahval rohkem raha käes. Kui maksutõusud jätavad inimesed rahast tühjaks, siis loogiliselt kulutavad nad ka seda vähem,“ möönab Kalda.