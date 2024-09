Maksu- ja tolliamet on viimase kuu ajaga tuvastanud Eesti-Venemaa piiril ligi 600 rikkumist

MTA tuletab piiriületajatele meelde, et enne piiriületust tuleks hoolikalt tutvuda rahvusvaheliste sanktsioonide nõuetega, et vältida keelatud kaupade kaasa võtmist. Täiendavat teavet saab MTA kodulehelt või tolli klienditoe telefonilt. Lisaks, kuna täielik tollikontroll võtab varasemast riskipõhisest kontrollist rohkem aega, palub MTA varuda piiriületuseks senisest rohkem aega. Riimaa sõnul tähendab see näiteks seda, et kuigi suvepuhkuste aeg on lõppemas ning piiriületuste arv näitab langustrendi, tasub hilisõhtul Narva piiripunkti jõudes arvestada võimalusega, et piiri saab ületada alles hommikul. „Narva piiripunkt on avatud 7-23ni, Luhamaa ja Koidula piiripunktid on avatud ööpäevaringselt,“ selgitas Riimaa.