„Ainus mure on meil kobrastega.“ Lätlased ei karda, et kohalikud inimesed Kirjaneni tehase vastu võitlema hakkavad

„Meie elanikud mõistavad tööstuse tähtsust,“ ütles eelmisel nädalal Delfi Ärilehele Valmiera piirkonna omavalitsusjuht Jānis Baiks. Tema sõnul on Valmiera praegu Läti riigi tööstuskeskus ning olnud tugev tööstuslinn juba nõukogude ajast saadik. Suur osa kõigist piirkonna suurematest tööandjatest on tööstuse taustaga. Lisaks sõidab Valmiera lähedastest piirkondadest iga päev 7000 inimest linna tööle, isegi Riiast käib inimesi Valmiera tööle.

„Meil ei ole mingit NIMBY (mitte-minu-tagahoovis-suhtumist – S. L.) probleemi, kuna 42% meie piirkonna SKP-st tuleb tööstusest. Ehk sisuliselt pool,“ rõhutas Baiks. Tema sõnul ei ole ühtegi perekonda, kus keegi ei töötaks mõnes tööstusettevõttes. Lisaks on Valmiera piirkonnas tööstusele ka väga suur ühiskondlik toetus, kuna selle maksuraha eest, mis ettevõtetelt linnale laekub, on lastele loodud suur hulk huvihariduse võimalusi ning parandatud ühistranspordiühendusi. „Mul on vahel piinlik öelda välisinvestoritele meie töötuse numbreid, kuna see on Valmiera linnas vaid 2,8,%,“ sõnas piirkonna omavalitsusjuht.