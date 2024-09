Luminor väljastas 300 miljoni euro väärtuses võlakirju

„Meie uus emissioon ja samaaegne pakkumine olemasolevatele võlakirjadele tugevdavad meie omavahendite ning kõlblike kohustuste positsiooni, mis ühtlasi laiendavad panga kohustuste struktuuri ja kasvatavad investorbaasi,“ ütles Luminori finantsjuht Johannes Proksch pressiteates. „Üheskoos tagavad need tehingud Luminorile hea positsiooni, et jätkata klientide toetamist ning äri kasvu.“

Luminor korraldas 2. septembril Euroopa investoritega rea virtuaalseid kohtumisi, misjärel toimus pärast positiivse tagasiside saamist võlakirjade uus emissioon. Lisaks oli suur huvi ka neil investoritel, kes soovisid müüa olemasolevaid 300 miljoni väärtuses väljastatud 7,25% intressiga Luminori tagamata võlakirju, mille lunastamistähtaeg on 2026. aasta jaanuaris.

Võlakiri, mis on tagasiostetav üks aasta enne lõpptähtaega ja millele Moody’s on andnud reitingu A3, on noteeritud Iiri börsil ja emiteeriti Luminori EMTN-programmi (Euro Medium Term Note) ja pandikirjaprogrammi raames. Mõlema tehingu kaaspeakorraldajaks oli Luminor Markets.