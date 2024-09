Segadust tekitav märgistus Rimi omamärgi tootel näitab, justkui tuleks Eesti hapukoor hoopis Lätist

Ükskõik millist asja ostes oleme harjunud, et tootel on triipkood, mille esimesed numbrid peaksid näitama, millisest riigist toode tuleb. Kuigi Rimi omamärgi hapukoore pakil on tekst „Otse Eestist“, on triipkoodis Läti kood. Jaeketi sõnul ei viita see tootjamaale. Põllumajandus- ja toiduamet ütleb, et selles sisalduv info pole üldse mõeldud tarbijale.