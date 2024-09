Kalevi tehases on juba 70 tonni jõulumaiustusi valmis

Juulis toodeti juba piparkoogipalle

„Kodumaistel maiustustel on eestlaste jõulupakkides alati kindel koht,“ rääkis Orkla Eesti maiustuste ja snäkkide turundusjuht Kätlin Sepp, et sügis on igal aastal Kalevi tootmises kõige kiirem tööaeg aastas.

Tuttavaid maitseid oodatakse tagasi

„Lisaks käivad kogu detsembrikuu päkapikud ja piparkooke hakatakse poodidest otsima kohe, kui jahedad sügisilmad kohale jõuavad, seega kestab magusaturul jõuluhooaeg kokku ligi kolm kuud,“ lisas ta. „Kuna meie tootmisel on Orkla siinse piirkonna kõige tugevam šokolaadikompetents, siis läheb ligi viiendik jõulutoodetest ka teistele turgudele, seega pole põhjust imestada, et peame alustama jõulutootmisega juba aasta kõige soojemal ajal.“

Kalevi jõuluvalikus on 27 erikujundusega toodet, mille seas on palju klassikalisi lemmikuid, sest Eesti inimesed peavad jõuluperioodil traditsioonidest lugu. „Oleme täheldanud, et tuttavaid maitseid oodatakse pikisilmi tagasi. Loomulikult on ka sel aastal oodata midagi täiesti uut, et magusasõpradele põnevust pakkuda,“ lisas Sepp. Läbi aegade on tema sõnul ostetud kõige enam sussišokolaade, jõuluteemalisi kommipakke ning õhukesi piparkooke.