Valitsus andis Erkki Keldo suurele majandusplaanile rohelise tee

Eesti on konkurentsivõimet kaotamas

Minister Keldo nentis, et riikidevaheline konkurents strateegiliste ettevõtlusinvesteeringute nimel kasvab. „Riik peab pingutama, et meelitada Eestisse kõrgemat lisandväärtust loovaid töökohti ja suurendada eksporti,“ ütles ta. „Tänane otsus toetada Eestisse suuremahuliste investeeringute kaasamist, on väga hea algus. See tähendab meie inimestele heapalgalisi töökohti ja targemat majandust.“