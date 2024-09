Bolt lisas rakendusse tõlkefunktsiooni, mis hõlbustab ühise keele puudumisel juhi ja kliendi suhtlust

Kõnest tekstiks tõlkefunktsioon võimaldab juhtidel klientidega suhelda juhul, kui nad ei räägi ühist keelt või juht ei saa sõnumeid trükkida – näiteks autojuhtimise ajal.

Bolti sõiduteenuse juhi Oscar Rõõmu sõnul on uuendus oluline, et tagada kiire ja tõhus suhtlus juhtide ja sõitjate vahel. „Sellega võimaldame juhtidel sõitjatega suhelda ilma, et nad peaksid rääkima ühist keelt. Näiteks on lahendus kasulik turistidele ja ka eestlastele, kes kasutavad Bolti teenuseid 50 riigis üle maailma, rääkimata kohalikku keelt,“ selgitas Rõõm.

Ta lisas, et uus funktsioon on üks mitmest viisist, kuidas Bolt toetab juhtide ja sõitjate vahelist suhtlust. „Varasemast on kasutusel automaatne kirjalike sõnumite tõlkimine juhi ja sõitja vahel. Samuti tulime suvel välja kohustusliku eesti keele oskuse tõendamise ja õppeprogrammiga, mis sündis koostöös keeleõppeplatvormiga Lingvist,“ tõi Rõõm näiteid.

Praegu on uus funktsioon saadaval juhtide Androidi telefonides. Tegemist on esmase versiooniga ning hetkel analüüsitakse kasutusmugavust ja tagasisidet, et seda laiendada ka iOS seadmetele ja anda võimalus ka klientide häälsõnumeid juhtidele tõlkida.