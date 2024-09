4800-eurone remondiarve ja vänge uriinihais. Üürniku kass kasutas korteri parketti liivakastina

Seejärel tellis Karin osoneerimisteenuse lootuses, et vähemasti osoongaas suudab haisu ära võtta. Kahjuks ei saanud ka nemad kassipissist jagu ning paari päeva pärast oli hais tagasi. „Osoneerimisteenuse osutaja ütles, et kui uriin on läinud parketi alla, siis ei saa ka osoongaas selle vastu ning ilmselt on vaja põrand ära vahetada,“ kirjeldab üürileandja.

Korterit üle andes tunnistas üürnik, et kass pissis põrandale ja kraapis katki vannitoa dušikardina ning oli nõus omanikule kulud hüvitama. Kirsiks tordil oli see, et lepingut sõlmides teadis Karin, et üürnikud kolivad korterisse väikese koeraga, kuid kassidest polnud mingit juttu ning need üüripinnal lubatud polnud.

„Pärast kõikide asjaolude hindamist selgus, et puhastus- ja remonditöödele kuluv summa on kokku 4800 eurot. Üürnik ei vastanud ka üürileandja lõplikule kahjunõudele, mistõttu hüvitasime talle kahjud ning esitasime üürnikule tagasinõude koos võimalusega tasuda võlgnevus maksegraafiku alusel,“ selgitab Esko.

„Palusime üürileandjal võtta remonditöödeks ehitusettevõtetelt alternatiivseid hinnapakkumisi ning need üürnikule esitada. Kuna üürnik polnud Karini eelnevatele kirjadele reageerinud, siis soovitasime, et ta annaks üürnikule kindla tähtaja hinnapakkumistele vastamiseks või omapoolsete pakkumiste esitamiseks ning tähtaja möödumisel ja vastuseta jäämisel valiks sobiva teenuspakkuja ise,“ kirjeldab Rendini jurist.

Kuidas maandada üürniku lemmikloomaga seotud riske?

Paljudel üürileandjatel on arvamus, et lemmikloomadega kaasneb alati kahju ning pärast ei jää nende üüripinnast enam midagi alles. Kuigi eelnev lugu kinnitas seda väidet, vastab praktikas tegelikkusele hoopis see, et lemmikloomaomanikud on üldjuhul vastutustundlikud inimesed, kes kannavad oma neljajalgse pereliikme kui ka üürieseme eest hästi hoolt.

Siin on mõned soovitused riskide maandamiseks:

Tee üürniku lemmikloomaga tutvust

Sageli keelavad üürileandjad lemmikloomade pidamise ilma sellele pikalt mõtlemata. Hirmude vähendamiseks võiks üürileandja enne kandidaadilt küsida kirjeldust tema looma iseloomu ja tõu kohta või soovitust eelmiselt üürileandjalt.

Võib olla selgub, et üürniku lemmikloom on igati eeskujulik tõukoer, rahulik pensionieas kass või puuris peetav hamster, kellega probleeme ei ilmneks.

Pane paika üürilepingu eritingimused

Kui üürileandja on otsustanud üürida lemmikloomaga kandidaadile, tasub lepingus lahti kirjutada, et üürnik vastutab täielikult kodulooma tegude ja tekitatud kahjude eest. Sellisel juhul on üürnik selgelt teadlik oma õigustest ja kohustustest ning pooltel ei ole teineteise suhtes ekslikke ootusi.

Samuti tuleks paika panna ka eeldused lõpukoristuse osas. Seaduse kohaselt peab eluruum olema tagastamisel samas seisukorras nagu vara üleandmisel. Loomade puhul võivad osapooled kokku leppida, et enne üüripinna tagastamist teostatakse lisaks põhjalikule koristamisele ka näiteks osoneerimine või pehme mööbli süvapuhastus.

Dokumenteeri üüripinna seisukord üleandmise aktiga

Üleandmise-vastuvõtmise akt loob mõlemale osapoolele vajaliku tõendusbaasi, et hilisemad arusaamatused ja nõuded oleksid lihtsamini lahendatavad.

Korrektselt koostatud akt fikseerib üksikasjalikult üürieseme seisukorra üürniku sisse- ja väljakolimise hetkel, vara seisukorra, sh varal esinevad puudused ja viimased näidud. Samuti tuleks akti lisada värskelt tehtud pildid, mis peegeldavad eluruumi hetkeolukorda ning näitavad detailselt hinnalisema vara ja kodumasinate seisukorda.

Kui akt on liiga üldine või üldse puudub, siis on pea võimatu tagantjärele tõendada, kas põrandalt või mööblilt leitud kriimustused olid seal juba varem või tekkisid üürniku ja tema lemmiku tegevuse tagajärjel.

Sõlmi täiendav üürilepingu kaitse

Kui üürileandja on lemmiku osas endiselt kahtleval seisukohal, siis tasub riskide maandamiseks sõlmida üürileping Rendini kaudu. Rendin pakub 10-kordse üürisumma ulatuses varakaitset, mis tähendab, et üürikodus olev mööbel, tehnika ja siseviimistlus on kaitstud üürniku poolse kahju tekitamise eest.

Kui üürileping sõlmitakse väljaspool Rendinit, on pooltel võimalik kokkuleppida ka näiteks tavapärasest suuremas tagatisrahas. Mõlemal juhul on üürnikul soovitatav enda turvatunde suurendamiseks sõlmida lisaks ka täiendav loomaomaniku vastutuskindlustus.