Madis Müller: Euroopa Keskpanga intressilangetus pakub majandusele tuge

Hinnatõusu hoog euroalal on raugemas ja järjest enam süveneb veendumus, et viimase paari aasta kiire hinnatõus on möödanikuks saamas. See teadmine võimaldas Euroopa Keskpanga nõukogul neljapäeval taas intressimäärasid langetada.

Euroopa Keskpanga intressilangetuse otsuste aluseks on hinnangud sellele, milliseks võib kujuneda lähiaastate hinnatõus, kuid samas pakub intressimäärade langetamine majandusele üldisemat tuge. Seejuures toetavad madalamad intressimäärad rohkem riike, mille majandus on intressimäärade muutuste suhtes tundlikum. Sellesse gruppi kuulub ka Eesti ja seda eelkõige põhjusel, et Eestis on intressimäär laenulepingutes valdavas osas seotud keskpanga otsustest mõjutatud lühiajaliste euribori intressimääradega.

Augustikuine 2,2% hinnatõus euroalal on juba üsna lähedal keskpanga poolt eesmärgiks seatud 2% tasemele. Nii võiks ju küsida, kas liiga kiire hinnatõusu oht on selleks korraks möödas ja inflatsioon mahub keskpanga eesmärgiga võrreldes juba tinglikult statistilise vea piiridesse. Päris nii heas seisus me siiski veel ei ole. On üsna tõenäoline, et lähikuudel hinnatõus taas ajutiselt kiireneb, kuna aastataguse ajaga võrreldes mängib hinnatõusu puhul rolli ka tollane hinnatase. Nii mõjutab igakuiseid inflatsiooninumbreid olulisel määral näiteks see, kui kõrgel juhtusid aasta eest olema energiahinnad. Hinnastatistikat ilustab seega praegu asjaolu, et just eelmisel sügisel olid energiahinnad võrreldes praegusega üsna kõrged. Nii oli nafta hind aasta tagasi 90 dollari lähedal barrelist, samal ajal kui praegu maksab naftabarrel vähem kui 70 dollarit. Teisalt teeb ettevaates muret teenuste hinnatõus, mis on ikka veel üle 4% ja mis augustis juuliga võrreldes jälle kiirenes.