PANGAD VASTAVAD | Ootamatud tulud panevad inimesi kodulaene tagasi maksma. Mis tingimustel seda teha saab?

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma nendib esmalt, et sellele küsimusele on keeruline üheselt vastata, sest see oleneb laenutootest. Tema sõnul on võimalik nii osaline tagasimakse kui ka täielik enneaegne laenu tagastamine.

„Protsess iseenesest on lihtne: lepingus on kirjutatud lahti laenu tagastamise tingimused, klient saab oma lepingust vaadata vajaliku info. Teine võimalus on pöörduda meie poole ja me siis avame kliendi lepingu, vaatame üle sõlmitud tingimused ja nõustame klienti. Samuti on võimalus internetipangas teha tagasimakseid.“