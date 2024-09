Maainvesteeringute platvorm Landex on varjusurmas. „Nii palju ütlen, et keegi ei ole pettust teinud“

2021. aastal rääkisid firma asutajad, et platvormi teeb eriliseks see, et maasse saab investeerida vaid 10 euro kaupa. „Maa on tootlik ja roheline investeering, aga inimestel pole olnud lihtsat ja usaldusväärset võimalust maasse investeerida. LandExi visioon on, et kõik inimesed saaksid maasse investeerida kodust lahkumata,“ ütles LandExi asutaja ja tegevjuht Randy Padar toona.