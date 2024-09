Valitsus eraldab laevade ümberehituskeskusele 25 miljonit eurot. Tallink: tunnustame Vladimir Sveti ettepanekut

„Soovime selle meetmega meelitada Eestisse reisi- ja kaubalaevu, et meie ettevõtted tegeleks siin nende ümberehitusega. Eestil on olemas nii vajalik kaldataristu kui ettevõtete pädevus, et rahvusvaheliselt selles valdkonnas konkureerida,“ sõnas taristuminister Vladimir Svet. „Meede ei ole võluvits, küll aga oluline panus merenduse valdkonda ja ettevõtete poolt väga oodatud. Tegutseme tihedas globaalses konkurentsis ning selle abil saame suurte laevaomanike otsuse asukoha osas oma laevastiku ümberehituseks kallutada Eesti kasuks.“