Maksuraha põleb ereda leegiga. Tarkvarafirma juht: riigi it-majad paisuvad iga aastaga üha suuremaks

Liiga suur osa meie tööealisest elanikkonnast on tänaseks riigi palgal, mis ei ole enam kuidagi jätkusuutlik. Viimase kolme aasta jooksul on riigi teenistusse lisandunud ligikaudu 3900 uut töötajat.

Eurostati andmetel on viimase kahekümne aasta jooksul Euroopa Liidu riikidest kõige märkimisväärsemalt suurenenud valitsussektori tööhõive osakaal Eestis, Horvaatias ja Rumeenias. 2020. aastaks oli Eesti riigi palgal juba 23% tööealistest elanikest, millega olime Rootsi, Taani ja Soome järel neljandal kohal. Euroopa keskmine on samal ajal 16% ning püsinud viimased aastakümned samas suurusjärgus.

Massiline personali värbamine

Seejuures värbab riik kõige hoogsamalt just kõrgepalgalisi IT-töötajaid. Riigi seitse IT-maja – Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RmIT), Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT), Riigi IT Keskus (RIT), Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) ning Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT) – on suurendanud oma personali umbes 15% aastas. Kui viis aastat tagasi töötas neis asutustes kokku umbes 800 inimest, siis nüüdseks on seal juba 1700 IT-spetsialisti. Näiteks SMIT-i töötajate arv on kasvanud suuremaks kui üheski erasektori IT-ettevõttes, tekitades olukorra, kus riigi asutused on muutunud üheks suurimaks konkurendiks IT-tööjõu turul. Lisaks suurtele infotehnoloogiakeskustele paisuvad nagu pärmitainas ka erinevate riigiasutuste IT-osakonnad.

Samas on Eesti majandus olnud kolm aastat languses ning see mõjutab ka IT-sektorit. IT-ettevõtted on raskustes, kuna nende kliendid on kaotanud suure osa oma investeerimisvõimekusest. Nüüd suunab ka riik märkimisväärse osa IT-tellimustest oma arendusmajadesse, jättes erasektori ettevõtted ilma olulistest lepingutest ja vähendades nende töömahtu.