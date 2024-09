Tartu–Riia rongiliini avamine lükkub edasi

„Stadler FLIRT-i rongide sertifitseerimine Läti raudteedel sõitmiseks on osutunud kavandatust töömahukamaks ja oktoobrikuus Tartu–Riia rongiliini kindlasti ei avata,“ ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. „Samuti peame ootama ära toimuvate eelarveläbirääkimiste tulemused, sest hetkel on eraldatud vahendid vaid Tartu–Riia rongiliini käivitamise ettevalmistamiseks. Kui valitsus otsustab rahvusvahelist liini rahastada, saab rääkida ka täpsemalt rongiliini käivitamise ajakavast. Seni jätkame ettevalmistusi valmisoleku loomiseks Läti raudteel opereerimiseks.“

Veeremi testimine Läti sertifitseerijate poolt on Eestis praegu alanud, lähinädalatel plaanitakse katsetada Valgas rongi ühilduvust Läti vastvalminud uue raudteesidevõrguga ja Ehrenpreisi sõnul töötatakse selle nimel, et septembris-oktoobris saaks teha Läti raudteedel sertifitseerimise aluseks olevad katsesõidud.

„Kui seni Tartu–Riia rongiliini avamise ettevalmistusel olnud fookus esitatavate nõuete väljaselgitamisel, muutunud õigusruumi ning praktikatega vastavuse hindamisel ja nendele vastava dokumentatsiooni koostamisel, siis lähinädalatel jõuab kätte vajalike füüsiliste testide tegemine,“ lisas Ehrenpreis. „Kümmekond aastat tagasi on kõik Elroni rongid toodud Eestisse just läbi Läti, kuid vastavalt sertifitseerimisprotseduurikale on vaja suur osa füüsilisi ühilduvuskatsetusi teha uuesti.“