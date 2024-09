Ekspert jagab nõu: seitse soovitust, millega tuleks kinnisvara ostmisel praegu arvestada

Esimene samm kodu ostmisel on mõista oma finantsvõimekust. Võta ühendust erinevate pankadega ja uuri, millised on sinu võimalused kodulaenu saamiseks. Pangad võivad pakkuda erinevaid tingimusi, seega tasub küsida pakkumisi mitmest kohast. Euribori langus võib tähendada soodsamaid intresse, kuid tähtis on selgeks teha, milline on sinu laenuvõimekus ning kui suur laen on sinu pere jaoks mõistlik.