SEB maakler: Eesti võlakiri oli populaarne, aga Itaalia oma purustas rekordi

Viimasel ajal on palju meediakajastust saanud nüüdseks juba lõppenud Eesti riigivõlakirjade emissioon. Lisaks meie põnevale kapitaliturgude arengule on suuri summasid kaasamas ka teised riigid. Kohati jääb mulje, et tänu oluliselt suurema ja tuntuma riigi staatustele ning arenenumatele kapitaliturgudele, on Euroopa suurriikide oksjonid märgatavalt ülerahvastatumad, kui oli meie kohalik emissioon.

130 miljardi eurone huvi

Võlakirjad armastavad intresside langetusi

Ajalugu on näidanud, et keskpanga intressi langetustsüklid on toonud turgudele palju volatiilsust. USA näitel on langetustsükli esimesele langetusele järgnenud aktsiaturgudel kas suured tõusud või langused. Viimase kaheksa tsükli jooksul on kolmel (1987, 2001, 2007) aastal peale Föderaalreservi esimest intresside langetust aktsiaturud langenud kahe kuu jooksul keskmiselt 10%. Ülejäänud viiel korral on kahe kuu keskmiseks tootluseks kujunenud +10%.