AirBaltic rendib Lufthansale 21 lennukit

Läti lennukompanii president ja tegevjuht Martin Gauss kinnitas, et lennukite rentimine on viimastel aastatel muutunud oluliseks osaks airBalticu kasvustrateegiast. „See koostöö tõestab, et rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud bränd Lufthansa hindab airBalticu pakutavat teenust kõrgelt. Loodame edukale koostööle ka tulevikus,“ lisas Gauss.