Investeeringute toetamise plaan juba töötab. Muugal ootab investor 200 miljoni euro ja 250 töökohaga

Lugesite reede hommikul, et valitsus toetas neljapäeva õhtul suurinvesteeringute toetamise plaani, ja teil on kohe teatada, et see aitab kaasa Tallinna Sadama Muuga sadamas kiiremale arengule?

Täpselt nii see on. Valitsuse otsus on Eesti jaoks märgiline. Riikidevaheline konkurents investeeringute meelitamiseks on väga tõsine. Konkurentsis püsimiseks peab era- ja avalik sektor olema üks tiim. Tallinna Sadamal on tööstusparke ja teeme nendesse investorite meelitamiseks väga häid pakkumisi. Nüüd tulevad riigi meetmed juurde. Teised sadamad/riigid just nii teevadki. Meil on riigi toetusmeetme jaoks konkreetsed projektid olemas.

