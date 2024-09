FOTOD | Leedu Michelini restoranide hinnad on Eesti omadest märksa odavamad

Eesti sai oma esimesed Michelini restoranid 2022. aastal, kui esimese Michelini tärniga pärjati Tallinna restoranid 180° ja NOA Chef’s Hall. Tänaseks on esimesel neist kaks tärni ning teine on säilitanud ühe tärni. 2022. aastal jagati viiele Eesti restoranile ka Michelini Bib Gourmandi tunnustus – mis märgib kohti, kus pakutakse head toitu taskukohase hinnaga – ning kaks Michelini rohelist tärni. Viimane viitab siis jätkusuutlikkust au sees hoidvatele söögikohtadele. Tänaseks on Bib Gourmandi restorane Eestis kuus ning rohelise tärni omi kolm.