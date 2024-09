Teenindusjuht: eestlased märkavad positiivset, kuid ei julge seda kunagi välja öelda

Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina tõdeb, et ühelt poolt on see mõistetav, kuid samas ei tohiks kunagi unustada, milline mõju võib ka möödaminnes antud komplimendil olla.

„Head ja veatut teenindus- või kasutuskogemust nähakse kui millegi iseenesestmõistetavana ning seetõttu ei kiputa tihti isegi mõtlema, mis on selle positiivse kogemuse pakkumise taha läinud. Kuigi on loomulik, et teenusepakkuja üritab tagada parimat kvaliteeti, siis ei tähenda see, et see oleks alati midagi lihtsalt – inimesed, kelle tööks on asjade veatu toimimine tagada, pingutavad igapäevaselt, et ka kõige suuremad mured seljatada. Ja see on midagi, mida võiks ja peaks tunnustama,“ lausus ta.

Seejuures toob ta välja, et kui pingutust peaks alati tunnustama tööandjad ise, siis on oluline roll mängida ka klientidel, viimast eriti klienditeenindussektoris. On tavaline, et keskmise tööpäeva jooksul kuuleb teenindaja vaid negatiivseid kommentaare – kuna teenindust lähebki enamasti vaja just siis, kui midagi on läinud mitteootuspäraselt – ning pole haruldane, et terve päeva jooksul ei kuulegi klientide käest ühtegi kiitust. Seda isegi juhul, kui teenindaja on teinud midagi pealtnäha võimatut, et tekkinud olukorrad ära lahendada.

Samas on klientide positiivsel tagasisidel oluline roll. „Üks positiivne kommentaar võib heaks muuta ka muidu meeletult pingelise ja negatiivsete emotsioonidega päeva. Lihtsalt see, et keegi ütleb midagi hästi või märgib, et teenindajast oli väga palju abi ja ollakse tänulikud, on midagi, mis võib terveks päevaks inimesele naeratuse näole tuua. Ja mitte ainult seda – positiivne kommentaar paneb inimesi veel rohkem pingutama,“ sõnas Judina.

Inimesed tahavad end tõestada