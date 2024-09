Rahapuuduse tagajärg. Teehooldajad: Tallinna-Pärnu maantee muutub ohtlikuks

Roobaste tekkimine maanteedel on seotud teekatete vananemisega ning suure liikluskoormusega maanteedel süvenevad õigel ajal remontimata jäänud roopad kiiresti. On üldteada, et õigeaegselt tegemata remonttöö toob mõne aasta pärast kaasa kordades kallima remondi tegemise vajaduse. Verstoni korrashoiu valdkonnajuht Tarmo Lood ütles, et Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel on roopad juba suur probleem. „Kui roopasügavus ületab kriitilise piiri, ei saa teehooldajad sealt talvel enam lund ja jääd korralikult kätte ning suvisel perioodil kasvab vesiliu oht,“ rääkis Lood. Näiteks tänavusel suvel olnud äkilised paduvihmahood suurendasid seda ohtu veelgi.

Loodi sõnul tehti Transpordiameti tellimusel äsja Tallinna-Pärnu maanteel ka mõõdistamine, mis näitas, et mitmetel lõikudel ületab roopa sügavus juba kriitilise piiri. „Neile lõikudele peaks kindlasti panema välja hoiatavad märgid. See on selge oht inimeste eludele,“ ütles Lood.

Lood nentis, et järgmiseks kevadeks on teekatted kindlasti palju halvemas seisus kui praegu. „Aeg ja muuhulgas ka naelrehvid teevad oma töö ja näiteks Tallinna-Pärnu maanteel on ka raskeveokite osakaal suur,“ nentis ta, lisades, et teede seisund halveneb tegelikult igal pool, kuid vahendeid nende parandamiseks piisavalt pole. „Meil algavad riigiga arutelud ka hoolduslepingute kärbete osas, saame näha, mis need kaasa toovad ning milline negatiivne mõju kärbetest riigiteede seisundile võib tekkida,“ lisas Lood.

Samuti Transpordiametile teehooldust tegeva Üle OÜ juhatuse liige Marek Koit ütles, et Tallinn-Pärnu-Ikla lõigul esineb juba kümneid kilomeetreid teelõike, kus pikiroopa sügavus on lubatust suurem või piiri peal. „Pärast eelolevat talve on kindlasti ka need piiri peal olevad roopad sügavamad kui tohib. Sealjuures on ju tegu meie teega Euroopasse, kus lisaks tavaliiklusele liigub palju ka raskeveokeid ja reisibusse,“ rääkis Koit.