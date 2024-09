Infortar ostab Tartu Milli omanikelt trükikoja

„Tallinna Raamatutrükikoda on üks tuntumaid tegijaid omas valdkonnas. Täna on töötlevas ja eksportivas tööstuses parem toimetada koos ning konsolideerumine on üldine trend, mis aitab nii kodu- kui ka välisturgudel oma positsioone kindlustada,“ märkis Infortari tegevjuhi asetäitja Priit Tamme.