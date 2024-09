Riik soovib Nordica maha müüa võimalikult kiiresti. „Ettevõtte viimane aasta on olnud keeruline“

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu sõnab Nordica praeguse olukorra kohta, et ettevõte on läbi suve oma lepinguid ja kulusid üle vaadanud. „Tuleb arvestada, et ettevõtte viimane aasta on olnud keeruline,“ lisab ta. Nordica kahjum oli 2023. aastal 19 miljonit eurot, selle aasta esimese kuue kuuga teeniti miinust 8,2 miljonit eurot.