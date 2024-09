Rain Palmiste: mis on Leedu edu taga? Julged otsused!

Olen pikalt töötanud erinevates ettevõtetes, kus on Baltikumi-ülene juhtstruktuur, juhin praegugi Leedu pagaritööstuse Eesti üksust, ja kui aastaid sain Leedu kolleegidelt kiitvaid müksamisi, et Eesti on Leedust sedavõrd ees nii paljudes aspektides ja sealjuures mitmetes majandusnäitajates, siis viimased poolteist aastat küsitakse otse: „Mis on Eestiga lahti? Teil oli varem kõik sedavõrd hästi.“

Põhjuseid on mitmeid. Esmalt energiakriis ja miks see mõjutas meid tõenäoliselt tugevamalt kui Leedut. Olid ju Nord Pool spot hinnad meil ja Leedus samad või Leedus isegi natuke kallimad. Kuid erisus tuleneb elektrienergia lepingutest. Nimelt Eestis oli nii eraisikutel kui ka ettevõtetel suurem osa börsihinnaga pakette, samas kui Leedus olid valdavad fikseeritud hinnaga lepingud. Esmalt mõjutas see majapidamiste energiakulu, kuid tagas ka tootjatele ettearvatavama sisendhinna, mis ühel päeval polnud 20 eurot MWh ja järgmisel 400 eurot MWh. Ehk siis pikema aja vaates konservatiivselt tegutsedes kallima energiahinnaga hoiti ära kõrged tipuhinnad. Lisaks on mitmetel Leedu energiamahukatel ettevõtetel sõlmitud eraldi otselepingud tootjaga.

Teiseks, Covidi kriis ja tollased otsused. Kui ühiskondi pandi järjest lukku, siis ei jäänud Leedu tootjad ootele, vaid jätkasid tootearenduse ja innovatsiooniga. Pagaritööstuse Mantinga välispartneridki manisid, et valik jätkata uute toodete arendamist, andis võrreldes Eestiga pea kaheaastase eelise.