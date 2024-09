Nimekad ettevõtjad peaministrile saadetud kirjas: me ei saa lämmatada tulekahju veel suurema tulekahju tekitamisega

„Mõistame täielikult meie vajadust tõsta kaitsevõimekust, oleme sellesse panustanud ja soovime panustada ka edaspidi. Samuti tajume riigieelarve keerulist rahalist seisu. Seetõttu on meie ettepanekud kantud soovist mitte kahjustada Eesti konkurentsivõimet ning pikaajalisi väljavaateid. Me ei saa lämmatada tulekahju veel suurema tulekahju tekitamisega,“ kirjutavad ettevõtjad peaminister Kristen Michalile (Reformierakond) edastatud ühises pöördumises.

Avaldame ettevõtjate ettepanekud täies mahus:

„Eristada praeguses kobarkriisis kaitsevõimekuse tagamine ja riigirahanduse stabiliseerimine. Kaitsevajadus on välise keskkonna muutusest kantud vajadus, mida meil ei ole võimalik ignoreerida. See on olukord, milleks on erakordselt hea, et me oleme hoidnud senise riigi laenukoormuse madalana. On vägagi asjakohane kasutada hüppeliselt kasvanud kaitsekulutuste kasvu finantseerimiseks välislaenu ja tasandada selle tagasimaksmine üle inimpõlvkonna. Laenuga ei tohi aga finantseerida meie jooksvaid tuludest suuremaid kulusid.

Pidurdada ja vajadusel peatada riigieelarve indekseeritud kasv. Ettevõtjatena oleme korduvalt pidanud oma kulutused üle vaatama ja neid vähendama: seda on valus teha, kuid need sammud on möödapääsmatud ning tagavad peatselt stabiliseerumise, seejärel juba kasvamise. Me oleme seda teinud ja kogenud.