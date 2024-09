Heidab konkurentidele kinda? Tänasest on SEB töökuulutustes näha palgavahemikud

SEB personali ja koolituse divisjoni direktori Margit Pugali sõnul peab SEB oluliseks ühtset, õiglast ja läbipaistvat kogutasusüsteemi. „Palgavahemike avalikustamine suurendab ühelt poolt SEB atraktiivsust tööandjana ning teiselt poolt annab töötajatele kindlustunde, et palga osas koheldakse kõiki samadel alustel ja töötasu vastab tööturul pakutavale,“ ütles Pugal.

„Palgavahemike avaldamine annab töötajale selguse tema töötasu paiknemise kohta konkreetses palgavahemikus. Samuti toetab palgavahemike lisamine töökuulutustele tulevaste töötajate värbamist, sest töötasu on tavaliselt üks olulisematest kriteeriumitest, mida kandideerimisel vaadatakse,“ ütles SEB juhatuse esimees Allan Parik.

SEB-s on palgavahemikud määratletud mitmete andmeallikate alusel, eelkõige lähtuvalt ametikohtade keerukusest ja vastava pädevusega töötajate nõudlusest tööturul. Palgavahemikud vaadatakse üle igal aastal, et need peegeldaksid võimalikult täpselt turu olukorda.

Palgavahemike avalikustamisele eelnes pangas põhjalik eeltöö. „Viimastel aastatel tegelesime Baltikumis ametikohtade keerukuse määramisega. Selle tulemusena oleme kindlad, et meie üle 600 erineva ametikoha on hinnatud sama metoodika alusel ning võrdselt käsitletud,“ märkis Pugal. SEB töötajad said pangas kehtivad palgavahemikud teada selle aasta suvel.

Tänase seisuga otsib SEB töötajaid tootearenduse ja tehnoloogia valdkonnas, näiteks full-stack tarkavaraarendajat. Samuti jaepanganduse valdkonnas grupijuhti ning müügijuhti.

SEB-s on kokku 1190 töötajat ja selle aasta jooksul on värvatud 91 uut töötajat. Töötajate keskmine staaž on ligikaudu 14 aastat, staažikaim neist on SEB-s töötanud 43 aastat. Töötajatest umbes 70% on naised ja 30% mehed.