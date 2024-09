Suurettevõte seab kahtluse alla konkurentsiameti suutlikkuse aru saada konkurentsiseadusest

Probleem on aga lubatud kaevandusmahus. Viru Keemia Grupi (VKG) põlevkiviõli aastane toorme vajadus on ligi 5 miljonit tonni põlevkivi. Praegu ongi antud ettevõttel luba kaevandada kuni 5 miljonit tonni põlevkivi aastas. Aga kaevandusväljal on ka teine pool, millel toimetab Enefit Power. Nii kui Enefit Power hakkab ka enda poolel põlevkivi välja tooma jääb VKG-le õigus aastas kaevandada vaid 2 miljonit tonni põlevkivi. Enefit Poweri osa on 4 miljonit tonni aastas.