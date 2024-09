Paindlikult töötamine pole ainult kontoritöötajate privileeg

„GoWorkaBiti Hubi kaudu on mugav, lihtne ja kiire graafikuid oma laiendatud tiimile üles panna. Mul on hea meel, et meie Hubi on kogunenud kvaliteetsed ja laia ampluaaga inimesed. COVID-i ajal otsustasime, et see on meie püsiv personalistrateegia ja jäämegi kõikides hotellides täiskohaga personali Hubiga täiendama. Lahe on see, et lisaks levinud majapidamise ja heaolu valdkonnale on meie Hubis ka ilutegijad ja näiteks imetore joogatreener.“