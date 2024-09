IMF asub Venemaale taas majandusnõu andma. Müller: seda otsust ei saa toetada

IMFi ametnikud sõidavad Venemaa pealinna ja kohtuvad seal erinevate huvirühmadega, enne kui avaldavad hinnangu Venemaa majanduse kohta. Samuti annab IMF venelastele soovitusi, kuidas saaks Kreml parandada oma majanduslikku olukorda ja lahendada kliimakriisi. See samm on tekitanud Euroopa pealinnades viha ja nördimust.

Eesti Panga president Madis Müller teatas, et on täielikult ministri selja taga. „Eesti esindajana IMFi aktsionäride nõukogus avaldan ma täielikku toetust ministrite poolt saadetud kirjale,“ teatas Müller.

„IMF annab artikkel IV konsultatsioonide raames liikmesriikidele väga heal tasemel ekspertnõu, kuidas tugevdada riigi majanduspoliitikat ja finantssektorit. Ma ei saa toetada IMFi otsust pakkuda sellist ekspertnõu Venemaale ajal, mil see riik peab ebaseaduslikku agressioonisõda Ukrainaga. Agressorriik, kes rikub räigelt rahvusvahelisi norme ja kokkuleppeid, ei peaks saama osa rahvusvaheliste institutsioonide pakutavatest hüvedest,“ lisas Müller.

IMF on öelnud, et artikli IV raames toimuvad konsultatsioonid on nende kohustus ja protsess peatati ainult majandusandmete volatiilsuse tõttu.